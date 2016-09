Kras/Volendam moet mogelijk transfermarkt op na voetbreuk Beemsterboer

VOLENDAM - De Europese wedstrijden tegen Chambéry hebben voor twee nieuwe patiënten in de toch al zo volle ziekenboeg van Kras/Volendam gezorgd.

Diego Jacobs is nog voor lange tijd uitgeschakeld, terwijl ook Geert Hinskens en Duncan Postel herstellende zijn. Zaterdag brak Jaap Beemsterboer zijn middenvoetsbeentje. Hij is rond de zes weken uitgeschakeld. Een nog groter drama is het voor Maurits van Buren, die vorige week in Frankrijk voor de derde keer zijn kruisbanden afscheurde. ,,Het is een rollercoaster van emoties”, zit de Limburgse hoekspeler er helemaal doorheen. ,,Er gaan veel dingen door m’n hoofd. Hoe groot is de schade? Ga ik door met handbal als ik hersteld ben? Over twintig jaar wil ik nog gewoon met m’n kinderen kunnen spelen. Maar ik wil nog niet te ver naar de toekomst kijken. Wel voel ik veel warmte van de club. Ik kan me geen beter team bedenken”, aldus Van Buren.

Ook Chambéry leefde mee met Van Buren. De Franse club overhandigde hem een tenue van Fahrudin Melic, nota bene Van Burens voorbeeld. ,,Ik kan genieten van het spel van Melic. Hij speelde eerst bij PSG en nu bij Chambéry. De spelers kregen er hoogte van en hebben een shirt van hem geregeld.”

Door het grote aantal blessuregevallen overweegt de Volendam de spelersmarkt op te gaan. Daarover gaat de technische leiding vandaag in overleg. Vooral de bezetting op de rechteropbouwpositie is dun gezaaid.