Marken heeft over geluk niet te klagen

Foto Fotostudio Beemster/Wim Egas Peter Bakker van Marken wordt de voet dwars gezet door een speler van Buitenveldert.

MARKEN - Het wil nog niet vlotten met Marken. In tegenstelling tot de afgelopen seizoenen verloopt de start nu uiterst stroef. Zaterdag leek de formatie van trainer Martin Boes tegen Buitenveldert af te stevenen op een tweede nederlaag, maar invaller Peter Bakker kopte zijn ploeg in de slotfase naar een niet verdiend punt: 2-2.

Door Hans Beemster - 11-9-2016, 16:34 (Update 11-9-2016, 16:34)

,,Het was dramatisch slecht. De onzekerheid overheerste in ons spel. Ik ben blij met een gelijkspel, maar op dit ogenblik zit er niet meer in. We zitten in...