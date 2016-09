Vliegende start rugbyers Waterland tegen Oemoemenoe

Foto Fotostudio Beemster/Wim Egas Andrej Aleksandrovs van RC Waterland kickt de bal naar voren.

PURMEREND - RC Waterland is zaterdag veelbelovend begonnen aan een nieuw seizoen in de ereklasse. Tegenstander Oemoemenoe uit Middelburg start nog voortvarend, maar eenmaal op stoom walst de ploeg van trainer Ronald Berrevoets over de Zeeuwen heen: 38-17. ,,Dit is een heerlijk begin en smaakt naar meer”, aldus de coach.

Door Jan Koning - 11-9-2016, 15:28 (Update 11-9-2016, 15:28)

,,De voorbereiding is zowel sportief als zakelijk uitstekend verlopen”, vertelt bestuurslid Arjan Konijn. ,,Er zijn twee nieuwe Australische jongens bijgekomen, die een enorme kwaliteitsimpuls geven aan het team, en we hebben een...