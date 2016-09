Lekker tussendoortje Kras/Volendam ontaardt in een schiettent

VOLENDAM - Drie dagen na het opdoeken van de kermis stond er weer een schiettent in Volendam. Om precies te zijn in sporthal Opperdam waar de handballers van Kras/Volendam gretig de trekkers overhaalden en Quintus op een 34-17 nederlaag trakteerden.

Door Hans Swierstra - 8-9-2016, 22:32 (Update 8-9-2016, 22:32)

De salvo’s duurden overigens maar een half uur, want in de eerste helft van de BeneLeague-wedstrijd had de thuisclub zijn kruit nog behoorlijk drooggehouden. De tegenstander uit Kwintsheul, debutant op dit niveau, kon de Volendammers aanvankelijk makkelijk bijhouden. Sterker nog, het nam...