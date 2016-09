Sfeer, maar ook spanning tijdens kortebaandraverij in Purmerend

Foto Ella Tilgenkamp Barbert, die de broers Pools uiteengedreven heeft, wint hier, maar zou niet de laatste vier halen.

PURMEREND - Hij wordt over een paar maanden tachtig jaar, maar aan stilzitten denkt Jan Kuiper nog lang niet. De Purmerender is op deze stralende donderdag voor de zestiende keer het gezicht van de kortebaandraverij in Purmerend. Kuiper is voorzitter, penningmeester en secretaris tegelijk van de organiserende Harddraverijvereniging Prins Bernhard. „Vanaf half januari zijn we al met de voorbereiding bezig. Nee, ik word niet zo gauw nerveus. En aan stoppen denk ik ook nog niet. Je moet gewoon doorgaan”, zegt hij zonder aarzelen, terwijl hij nog wat laatste aanwijzingen geeft.

Door Hans Beemster