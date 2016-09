Programma voor basketbalsters Loon Lions danig gewijzigd

LANDSMEER - Waar het er aanvankelijk op leek dat de basketbalsters van Loon Lions binnen vier etmalen drie zware wedstrijden moesten spelen, is het programma inmiddels herzien.

De competitie-opener in de eredivisie op zaterdag 17 september tegen het Katwijkse Solar-systemen Grasshoppers is uit het programma gehaald en ver doorgeschoven naar later in het seizoen.

De uitwedstrijd tegen Dozy BV Den Helder, die voor woensdagavond 21 september stond gepland, is verzet naar een dag later.

Zo kan de Landsmeerse ploeg zich volledig richten op de Supercupwedstrijd van zondag 18 september tegen het Bemmelse Lekdetec.nl. Dit duel tussen de landskampioen en de nationaal bekerwinnaar wordt die middag om 17 uur gespeeld in het Indoor Centrum Landsmeer.