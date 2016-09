ZVV Volendam-coach Hoekema: ’Je staat nu eigenlijk een jaar stil’

Archieffoto Fotostudio Beemster/Wim Egas Het eredivisiejaar eindigde voor ZVV Volendam in mineur.

VOLENDAM - Na de bekerwedstrijd van vrijdagavond tegen Leekster Eagles weten de zaalvoetballers van ZVV Volendam vermoedelijk meteen een beetje waar zij staan. Volgens coach Hjalmar Hoekema is de formatie uit Groningen namelijk ook een van de concurrenten in de strijd om de titel in de eerste divisie.

Door Hans Swierstra - 6-9-2016, 16:00 (Update 6-9-2016, 16:30)

De Volendammers willen na de degradatie uit de eredivisie zo snel mogelijk terugkeren op het hoogste niveau. ,,We hadden er vorig jaar niet uit hoeven gaan. Dat blijf ik zeggen. Je staat nu eigenlijk...