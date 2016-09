Ben Verweij, in 1971 kampioen van laatste ’oude’ tweede divisie: ’Het was de kweekvijver’

Foto Fotostudio Beemster/Wim Egas Ben Verweij heeft stapels plakboeken uit zijn tijd bij De Volewijckers.

ILPENDAM - De Volewijckers schreef op 6 juni 1971 voetbalgeschiedenis. De profclub uit Amsterdam-Noord pakte na een 3-0 zege op AGOVV het kampioenschap en werd daarmee gelijk de laatste kampioen van de tweede divisie. Na het seizoen 1970/1971 werd de tweede divisie opgeheven. Nu, 45 jaar later is het Nederlandse topvoetbal weer een tweede divisie rijker. „Het was in mijn tijd de kweekvijver voor het hoogste niveau. Ik heb nu het idee dat de tweede divisie veel minder leeft dan vroeger”, aldus Ilpendammer Ben Verweij (69), die in 1971 deel uitmaakte van de kampioensploeg van De Volewijckers.

Door Hans Beemster - 5-9-2016, 16:00 (Update 5-9-2016, 16:00)