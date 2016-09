Harde leerschool voor De Rijp bij terugkeer in derde klasse

Foto Martin de Haan Nick Visser van De Rijp stuit hier op een verdediger van Vitesse’22

DE RIJP - Het leek op papier een goede graadmeter voor De Rijp te zijn. De gepromoveerde ploeg zou van Vitesse’22 immers genoeg weerstand krijgen. De terugkeer in de derde klasse, na vijf jaar, liep echter uit op een uiterst teleurstellende middag. ,,Een oorwassing’’, zei Peter van der Zwaan na de 2-7 nederlaag. ,,Dit is een harde leerschool’’, voegde de trainer eraan toe.

Door Ton Rooseboom - 4-9-2016, 20:57 (Update 4-9-2016, 20:57)

