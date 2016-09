Keeper Sander Dijkstra ’de oudste debutant ooit’ bij winnend FC Purmerend

Foto Erik Rietman Purmerender Youri Nederlof probeert het eens met een omhaal.

PURMEREND - Terwijl zijn teamgenoten van Purmerend 5 op een ander veld in de anonimiteit Purmerland 4 met 4-1 verslaan, werkt Sander Dijkstra zich in het zweet bij het eerste elftal. Dat overigens met dezelfde cijfers de competitiewedstrijd van Swift wint.

Door Gideon Smit - 4-9-2016, 20:22 (Update 4-9-2016, 20:22)

Dijkstra - 41 jaar oud - is normaliter doelman van Purmerend 5, maar sinds januari van dit jaar is alles anders. De keeper werd gevraagd in te vallen bij het tweede team, wegens een tekort aan keepers. Dijkstra hapte toe maar...