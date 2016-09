Veranderde status: gelijkspel leidt nu tot teleurstelling bij zaterdagelftal Volendam

Foto Erik Rietman Niels Joren sticht gevaar voor Volendam, terwijl Mirko Boukens (13) de ogen sluit. In het midden Leon Tol, daarachter ’Purmerendse Zwaluw’ Joost Lieder (11).

VOLENDAM - Jarenlang was de blik naar beneden gericht, maar dit seizoen kijkt alles en iedereen binnen Volendam naar boven. Met die veranderde status zal de ploeg van trainer Sander Middelbeek moeten leren omgaan. De openingswedstrijd tegen het Hoornse Zwaluwen’30 gaf direct een eerste indicatie waar Volendam staat. De ploeg heerste, maar bleef uiteindelijk steken op een gelijkspel: 0-0. „Iedereen is teleurgesteld. Dat we vandaag als favoriet van start gingen, is een goed teken. Dat hebben we dan in ieder geval in een paar weken afgedwongen”, grapte Middelbeek.

Door Hans Beemster - 4-9-2016, 12:25 (Update 4-9-2016, 12:25)