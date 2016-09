BEP krijgt het dit seizoen vermoedelijk iets lastiger; Purmer blij met handhaving

Archieffoto Erik Rietman Thalia Korff (rugnummer 16) en Mark Brugman (rechts) zijn ook dit seizoen weer vertrouwde gezichten in het vlaggenschip van BEP.

PURMEREND - Nu de veldcompetitie voor de korfballers dit weekeinde van start gaat, moet geconcludeerd worden dat BEP best een jasje heeft uitgedaan.

Door Hans Swierstra - 2-9-2016, 16:00 (Update 2-9-2016, 16:00)

Coach Martin van Eijk van de Purmerendse overgangsklasser zag Rick van den Bosch (naar lager team) en Thimo Zijdenbos (studieredenen) afhaken. Nienke Zijdenbos, de zus van laatstgenoemde, komt een beetje met haar werk en reistijd in de knoop, maar zal voor de zaalcompetitie wel weer beschikbaar zijn. Kitty Effing, die meestal uitkwam in het tweede, is eveneens gestopt.

De van...