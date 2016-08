Kras/Volendam heeft met Oranje-captain Léon van Schie weer een leider

Foto Fotostudio Beemster/Wim Egas Léon van Schie: ,,Als jongens iets dwarszit, hoop ik dat ze naar mij toe komen met hun verhaal.’’

VOLENDAM - Sinds het afzwaaien van de ’gouden generatie’ handballers bij Kras/Volendam heeft de club zelden nog een speler gehad die het team structureel op sleeptouw nam. Het zwaar verjongde Volendam had chronisch behoefte aan een leider. Met de komst van cirkelloper Léon van Schie (28), aanvoerder van het Nederlands handbalteam, lijkt die zorg vanaf dit seizoen verleden tijd. Binnen de lijnen als op en top sportman altijd voorop in de strijd, maar daarbuiten als mens bijzonder sociaal. Het maakt hem uniek in zijn soort. „Ik hoop dat spelers die ergens mee zitten naar mij toe komen met hun verhaal.”

Door Sonny Sier - 30-8-2016