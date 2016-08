Landskampioen Loon Lions speelt drie regelrechte topduels in vier etmalen

LANDSMEER - De strijd om de Supercup in het vrouwenbasketbal is wel heel ongelukkig gepland. Nadat Loon Lions en Lekdetec.nl de avond ervoor de eerste competitiewedstrijd hebben gespeeld, moeten beide clubs de volgende middag uitkomen in het traditionele ontmoeting tussen de landskampioen en de bekerwinnaar.

Door Hans Swierstra - 30-8-2016, 11:48 (Update 30-8-2016, 11:48)

’Verzachtende omstandigheid’ voor Lions is nog dat beide wedstrijden in Landsmeer zijn. Nadeel is wel dat er meteen twee tegenstanders van formaat wachten. Op zaterdag 17 september opent Lions om 19.30 uur het eredivisieseizoen tegen het Katwijkse Solar-systemen Grasshoppers, afgelopen voorjaar verliezend finalist in de serie om de nationale titel. Ruim binnen een etmaal (om 17 uur) ontvangt het team van coach Molly McDowell in Indoor Centrum Landsmeer het Bemmelse Lekdetec, een al even geduchte opponent.

Of dat nog niet genoeg is, moet Lions de woensdagavond daarna op bezoek bij het ook al niet kinderachtige Dozy BV Den Helder. Drie topduels in vier etmalen derhalve.

Lions speelt voorafgaand aan die loodzware reeks nog drie oefenduels: op dinsdag 6 september thuis tegen US (20 uur), op zaterdag 10 september in Rotterdam tegen Baros (17 uur) en op zondag 11 september thuis tegen het Belgische Gentson (13 uur).