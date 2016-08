Jeffrey Appel zwemt het snelste de Gouwzee over

Foto Wilma Vermunt Achter mede-organisator Peter de Gooijer, die net het startsein heeft gegeven op Marken, beginnen de zwemmers aan de overtocht naar Monnickendam.

MONNICKENDAM - Jeffrey Appel heeft zondag de 3500 meter lange zwemtocht over de Gouwzee tussen Marken en zijn woonplaats Monnickendam op zijn naam geschreven. De 24-jarige wedstrijdzwemmer van WZ&PC Purmerend liet een tijd klokken van 50.43 minuten. Bij de vrouwen was Karin Stein uit Vlaardingen de snelste (55.51) .

Door Marcel Tabbers - 28-8-2016, 21:19 (Update 28-8-2016, 21:19)

Voor de start in Marken was Appel druk bezig met het geven van tips aan Luc Kroon. De bijna vijftienjarige Volendammer - morgen is Kroon jarig - deed voor het eerst mee met...