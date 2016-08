Ilpendam neemt alvast één horde door Beemster te verslaan

Foto Fotostudio Beemster/Wim Egas Strijd om de bal tussen Jurg Schouten van Beemster (links) en Ilpendammer Bas Komen.

ILPENDAM - ,,We willen een ronde verder komen dan vorig jaar”, gaf Ilpendam-trainer Peter Lek voorafgaand aan het bekerduel met Beemster te kennen. Een zware opgave, want dan moesten de Ilpendammers eerst datzelfde Beemster verslaan om groepswinnaar te worden. Daarna dienen ze in de knock-outfase drie tegenstanders opzij te zetten. Poulewinnaar worden zat er heel lang niet in, want Beemster had aan een gelijkspel genoeg om door te gaan en kwam na de rust op een 0-2 voorsprong. Daarna begon Ilpendam pas echt te voetballen en zakte de tegenstander heel ver weg, met een 3-2 uitslag tot gevolg.

Door Bouwe Meijn - 28-8-2016, 20:05 (Update 28-8-2016, 20:05)