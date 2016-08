Dubbele titelambitie bij Kras/Volendam

Foto Fotostudio Beemster/Wim Egas Volendam-aanwinst Eduard Klyukyko wordt van twee kanten belaagd.

VOLENDAM - Als het even meezit vallen er in mei volgend jaar twee titelfeestjes te vieren. Want bij zowel de heren- als de damesafdeling van Kras/Volendam vloeien de kampioensaspiraties door de vezels. Hoewel de wedstrijden tegen respectievelijk Nordhorn 2 en Meervogels (23-14 en 26-15 winst) tijdens de Palingcup, de traditionele seizoenopening, voor beide nog geen echte graadmeter waren, zijn de teams ervan overtuigd dat zij een succesvol seizoen tegemoet gaan.

Door Sonny Sier - 28-8-2016, 19:58 (Update 28-8-2016, 19:58)

Piotr Konitz heeft de teugels sinds zijn komst naar Volendam strak in...