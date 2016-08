Purmerender Joost Lieder: ’Ik ben te jong voor de bank’

Foto Marcel Rob Joost Lieder: „Het is mij simpelweg niet gelukt om een basisplaats af te dwingen bij Purmersteijn”

PURMEREND - Hij werd twee jaar geleden als speler van Purmersteijn al eens benaderd door toenmalig Hollandia-trainer Ron van der Gracht, maar Purmerender Joost Lieder zei toen nog niet toe te zijn aan een avontuur in het Hoornse. Afgelopen seizoen lagen de kaarten anders, speelde hij bij Purmersteijn in het tweede en kwam hij Van der Gracht in een oefenwedstrijd tegen FC Den Helder opnieuw tegen.

Door Robbert Daalder - 29-8-2016, 16:40 (Update 29-8-2016, 16:40)

De coach van de Helderse ploeg benaderde hem wederom, maar dit keer om voor zijn nieuwe...