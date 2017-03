Britt Stegers moet kiezen voor nieuw begin

Foto Marc Moussault Britt Stegers heeft ondanks lastige beslissing vrede met de situatie.

NIEUWE NIEDORP - Tussendoor wordt er een pakketje aan huis bezorgd. Een doosje met daarin een beker waar foto’s van haar op staan. Gekregen van een vriendin die bij E & O in Emmen speelt. Dat cadeautje wordt bij de verzameling kaarten gezet. Een ballon plakt tegen het plafond. De gedwongen keuze van Britt Stegers (18) uit Nieuwe Niedorp om te stoppen met handbal is niet per se onopgemerkt gebleven.

Door Paulo Ramler - 15-3-2017, 10:00 (Update 15-3-2017, 10:00)

Ze geeft toe dat het haar heeft verbaasd hoe erg mensen met...