Strandloper op de tweede plaats

PETTEN - Met een gedecideerde 5-1 overwinning op hekkensluiter Bergen 3 heeft De Strandloper de tweede plaats in 3B bereikt. Meer zal er niet inzitten. Want het is niet de verwachting dar de oppermachtige en ongeslagen koploper Schaakmat in de laatste twee ronden nog fouten zal gaan maken.

Door Peter Couwenhoven - 14-3-2017, 12:33 (Update 14-3-2017, 12:33)

Tegen Bergen werd het een makkelijke avond voor De Strandloper. De schaakploeg uit Petten verloor geen enkele partij.

Remco Heite, Arnoud Jans, Willem de Beurs en Siem van der Vliet wonnen , Louis Verstraten en André Tillema speelden remise.