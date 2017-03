Schagen houdt vast aan eigen kwaliteit

SCHAGEN - Haast op halve kracht klaarde Schagen de klus tegen Wieringerwaard. Ook tot verbazing van oefenmeester Ivo Rohling die vooraf op iets meer tegenstand had gerekend. Zijn formatie verloor tenslotte in het heenduel vlak voor de winterstop. Nu was van een dergelijk scenario nimmer sprake: 3-0.

Door Paulo Ramler - 12-3-2017, 21:23 (Update 12-3-2017, 21:23)

Bij de equipe van trainer Willem de Vries kon het excuus nog worden opgevoerd dat sterkhouders Mark Breed (geschorst) en Niels Spaans (blessure), overigens wel als reserve mee naar Schagen, niet aan de aftrap verschenen....