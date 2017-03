Groot verschil bij VZV in korte tijd

Foto Patrick Hoogervorst Jane Kramer (4) van VZV, goed voor in totaal vijf treffers, neemt het doel van Dalfsen onder vuur terwijl Linsey Perre (2) toekijkt.

’T VELD - In vier ontmoetingen met regerend landskampioen Sercodak/Dalfsen dit seizoen zijn de handbalsters van Maedilon/VZV nog niet eerder zo dicht bij een resultaat geweest als dit keer het geval was. Wat dat betreft weet de eredivisionist uit ’t Veld, een paar dagen na de uitschakeling in de beker tegen dezelfde opponent, met een gat van zeven punten opnieuw te verbazen.

Door Paulo Ramlersport.sc@nhd.nl - 12-3-2017, 21:15 (Update 12-3-2017, 21:15)

Eerder werd er al gesproken over de enorme ontwikkeling die de promovendus dit jaar heeft doorgemaakt. Het kwartet nederlagen tegen...