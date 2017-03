Dirkshorn legt in beste helft basis zege

DIRKSHORN - Dirkshorn boekte een zwaar bevochten 3-2 zege op SRC. De ploeg van Willem Zeijlmans domineerde de eerste helft en liet het bezoek niet in hun spel komen.

Door Jan J Jong - 12-3-2017, 22:15 (Update 12-3-2017, 22:15)

,,Voor mij’’, zei Zeijlmans later, ,,was deze eerste helft de beste speelhelft van dit seizoen. De spelers zaten goed in de wedstrijd.’’

Slecht enkele kleine kansjes werden aanvankelijk door SRC gecreëerd via Timon Kager en Maik Heijblom, maar de thuisclub nam het initiatief over en stond in een tijd van tien minuten op een...