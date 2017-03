ZAP wint met horten en stoten

Foto George Stoekenbroek Lynn Molenaar spant de katapult die tegen PSV bij vlagen weer effectief was.

BREEZAND - Nog drie wedstrijden en twee concurrenten scheiden ZAP van de nacompetitie naar de eredivisie. De kansen stegen in het weekeinde dat de Polderse ploeg zelf met PSV een concurrent op vier punten zette. Net zo belangrijk was het dat Foreholte ten koste van nummer twee DSVD het kampioenschap dichterbij zag komen. Want als de koploper, en winnaar reeds van twee periodes, de titel pakt, geeft niet alleen de vierde maar ook vijfde plaats toegang tot het toetje.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 12-3-2017, 17:01 (Update 12-3-2017, 17:01)

