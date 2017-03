De Nes als middelpunt van grote regio

Foto Marc Moussault Gerard (links) en Calvin Timmers geven hun ogen namens Telstar de kost bij Schagen.

SCHAGEN - Voetbalvereniging Schagen wil leidend worden in de regio als het om aantrekkingskracht voor meisjes gaat. Vandaar de samenwerking met Telstar dat op haar beurt een regionaal talententeam hoopt te ontwikkelen aan de Nes.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 11-3-2017, 11:00 (Update 11-3-2017, 11:00)

Daarom was Gerard Timmers als manager en trainer van nu nog de Telstar academie vrijdag naar de Nes gekomen. Om in gezelschap van zoon en collega Calvin te speuren naar mogelijke kandidaten die nog dertien moeten worden. Over een week komen ze terug als de meisjes tot...