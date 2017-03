Hoe het kan verkeren bij promovendus Vios

WARMENHUIZEN - Het linkerrijtje was de inzet. Wellicht een tikkeltje optimistisch voor promovendus Vios ’79/Gomes NH, toch heeft die ploeg meerdere malen bewezen het niveau aan te kunnen. Die doelstelling werd tegen Zwaag/Hoogland Kozijnen in ieder geval nog niet behaald. In de eigen Doorbraak lukte er werkelijk niets: 1-4.

Door Paulo Ramler - 10-3-2017, 23:14 (Update 10-3-2017, 23:14)

Vorige week liet de zaalvoetbalformatie van oefenmeester Niek Wester nog een meer dan veelbelovende indruk achter. Toen schoot Vios met 2-10 ongekend uit zijn slof en gaf dat team nog maar eens aan...