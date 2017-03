Beter worden van rust in Warmenhuizen

Eigen foto Derrick Luckassen is een van de spelers die ’s zomers zijn rust vindt in Warmenhuizen.

WARMENHUIZEN - Ziet Juvenal Kasaza Bisimwa dat Derrick Luckassen steeds vaker in de basisopstelling staat bij AZ, dan steekt hij zijn trots niet onder stoelen of banken. Niet alleen omdat het al jaren een bekende van hem is. Ook omdat hij dan terugdenkt aan de keiharde arbeid die ze in de zomerweken hebben geleverd op zijn oude stageadres in Warmenhuizen.

Door Cas Broxtermansport.sc@nhd.nl - 10-3-2017, 11:00 (Update 10-3-2017, 11:00)

Een aantal weken achter elkaar staat Juvenal ’s zomers in Alkmaar klaar om met spelers als Luckassen en Manchester United-verdediger Timothy Fosu-Mensah...