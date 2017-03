Kaderteam BCS geeft ook tegen Rappel geen cadeaus

’T VELD - BCS heeft in de nationale kadercompetitie wederom een foutloze bijdrage geleverd. De specialisten legden Rappel uit Zaandam met 8-0 op de pijnbank in De Uitdaging.

Door Ruud Ramler - 9-3-2017, 14:29 (Update 9-3-2017, 14:29)

Joop Roelands (160 caramboles 38/2) had een mooie start met 37 punten in de eerste twee beurten. Na nog een serie van 50 stond hij na zes pogingen al voor met 91-13. Met nog eens een slotserie van 52 won BCS de partij in 14 beurten. Op de andere tafel trof Piet van der...