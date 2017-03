Dalfsen stopt VZV ook nu af

'T VELD - Na zes duels zit het bekeravontuur voor de handbalvrouwen van Maedilon/VZV er dit seizoen op. Sercodak/Dalfsen bleek, net als in 2015, in de kwartfinale duidelijk een maatje te groot: 21-31.

Door Johan Koorn - 8-3-2017, 22:37 (Update 8-3-2017, 22:37)

Verrassend was het verlies niet, VZV had immers in competitieverband ook al twee keer met ruime cijfers verloren (14-37 en 22-40), maar de manier waarop de nederlaag geleden werd, gaf geen vredig gevoel. ,,We hebben, en dat is toch de grote naam van Dalfsen, weer te veel ontzag getoond...