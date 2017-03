Bart Schaap (17) dwingt respect af

Foto Michael Mohaupt Bart Schaap wil het zo graag óók in Heerenveen laten zien.

CALLANTSOOG - Niet zelden kijken oudere speedwayers met bewondering naar de jongeling die zo zelfbewust over het ijs gaat. Bart Schaap (17) maakte ook in Oostenrijk en Duitsland weer naam met uitslagen die tellen. Zij het allemaal als opmaat naar de Roelof Thijs bokaal. Waar hij, eind deze maand in Heerenveen iets recht te zetten heeft.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 8-3-2017, 10:00 (Update 8-3-2017, 10:00)

,,Dat is de wedstrijd waar het allemaal om draait. In eigen land. Vrienden, bekenden en (potentiële) sponsoren op de tribune. Daar wil een Nederlandse ijsspeedwayer zich...