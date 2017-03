Robbert de Nijs tot het gaatje en verder

Foto Alberto Valín Fernández Marc de Maar en Robbert de Nijs (rechts) konden gezien de omstandigheden dik tevreden zijn.

WARMENHUIZEN - Robbert de Nijs is met gelegenheidspartner Marc de Maar zesde geworden in de Algarve Bike Challenge. Ze sloten de meerdaagse (UCI.S2) in en rond het Portugese Tavira bovendien af met een derde plaats in het dagklassement.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 7-3-2017, 10:00 (Update 7-3-2017, 10:00)

De Warmenhuizer mountainbiker van Flexwinkel en De Maar reden een knappe etappekoers. Door een lekke band in de tweede etappe bleef een hogere eindklassering achter de Belgische winnaars Joris Massaer en Frans Claeys buiten beeld.

Nachtsessie

Het begon met een vijfde stek in de proloog die...