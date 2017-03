Hollandia T met cijfers van titelpretendent

Foto Marc Moussault De niet zichtbare Niels Spaans passeert doelman Richard Hoogeboom kansloos vanaf elf meter.

Wieringerwaard Cijfermatig oogde Hollandia T bij Wieringerwaard als titelpretendent. Aan de bal was het zeker voor rust een slechte beurt van de koploper die net als een week geleden geen centje pijn deed.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 5-3-2017, 21:26 (Update 5-3-2017, 21:26)

Breekpunt was een actie van scheidsrechter Bakker. Bij 1-2 keurde hij de gelijkmaker van Jordi Doets aanvankelijk op eigen gezag gedecideerd goed. De walm van buitenspel was de leiding ontgaan en dus had Bakker hier de verantwoordelijkheid voor zijn beslissing dienen te nemen in plaats van mee te gaan...