Sprintzege na strak gevecht in ’De Hel’

Foto Marc Moussault Winnaar Pip Tesselaar en Cees Kersten in het geel zijn hier nog de laatste lopers als de kopgroep de vlotbrug in ’t Zand neemt.

SCHAGEN - Slechts vier seconden kwam Cees Kersten uit Schagen te kort om de Hel van het Noorden op zijn naam te schrijven. Onderweg van Den Helder naar zijn woonplaats werd de kilometervreter geklopt in de sprint door de ervaren en geslepen Pip Tesselaar die finishte in een tijd van 1.33:37. ,,Dit is zo ontzettend balen, want ik voelde mij ijzersterk de gehele wedstrijd’’, aldus Kersten.

Door Mark Borsje - 6-3-2017, 11:00 (Update 6-3-2017, 11:00)

Al snel werden de lopers geconfronteerd met harde tegenwind die er direct voor zorgde dat het...