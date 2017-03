VIOS heeft opnieuw geen kind aan AGSV

WARMENHUIZEN - Op papier moest VIOS de wedstrijd tegen AGSV met gemak winnen en niets bleek minder waar. Het was negentig minuten lang eenrichtingsverkeer. De thuis ploeg uit Warmenhuizen won overtuigend met 6-0. Zo onderstreepte het team weer eens één van de belangrijkste titelkandidaten te zijn.

Door Kees Bakker - 5-3-2017, 23:30 (Update 5-3-2017, 23:30)

Aanvoerder van de thuisploeg, Maarten Blankendaal goed voor twee doelpunten: „Het is lekker dat we er vlak voor tijd nog een paar inschieten. We hadden er misschien wel meer moeten maken, maar als je hier met...