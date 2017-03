Schagen swingt en danst

Foto Marc Moussault Jeroen Veltheer, de oude meester, haalt uit voor de vijfde treffer van Schagen

Schagen Nog twee jaar en dan gaat het gebeuren, hoopt Jeroen Veltheer. Dan moet Schagen in staat zijn om weer voor het kampioenschap te gaan. Hij gaat het meemaken vanaf de zijlijn, want zolang houdt de 36-jarige buitenspeler het niet meer vol. ,,Ik ga juichen op de tribune als Schagen eindelijk weer om de prijzen gaat spelen’’, vertelde de optimistische Veltheer.

Door Fedde Hoogendoorn - 5-3-2017, 23:30 (Update 5-3-2017, 23:30)

De routinier kijkt met volste vertrouwen in zijn glazen bol. Hij gelooft heilig dat Schagen in staat is om weer één...