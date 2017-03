Badminton in stijgende lijn bij Polisport

Foto Marc Moussault René Kaandorp (Polisport) en - op de rug gezien - Lans Engel van Sparta Niedorp tegenover elkaar op het Scagha-toernooi.

SCHAGEN - De finaleplek van Jeroen Vlaar en René Kaandorp bij het Scagha badmintontoernooi in sporthal Waldervaart is typerend voor het niveau dat badmintonvereniging Polisport haalt.

Door Cas Broxtermanredactie.sc@nhd.nl - 6-3-2017, 10:00 (Update 6-3-2017, 10:00)

De club uit Schagen zit sinds een paar jaar in een stijgende lijn. Er is jeugd in overvloed, er wordt veel getraind en dat is terug te zien in de prestaties. Zo ook tijdens de thuiswedstrijd die zaterdag en zondag werd afgewerkt tegen teams uit Noord-Holland en Zuid-Holland.

Op het Scagha-toernooi waren niveau drie, zes en acht...