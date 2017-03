Dinto 2 gaat eerst stad in om te kunnen aantreden

WARMENHUIZEN - Door een 1-3 overwinning op US hebben de volleyballers van Dinto 2 de koppositie in de promotieklasse verstevigd.

Door Erik Poel - 5-3-2017, 19:49 (Update 5-3-2017, 19:49)

Dat de wedstrijd nog al wat voeten in de aarde had bleek uit het bijzondere relaas van stopperloper Sander van den Berg. ,,We arriveerden bij de sporthal in hartje Amsterdam en het bleek dat we de ballen waren vergeten. Op zich nog op te lossen, maar iets later kwamen we er achter dat ook de tenues Warmenhuizen niet verlaten hadden. Wij hebben...