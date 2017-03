DWOW kan nu zelfs balen van punt

Foto Marc Moussault Kelvin Zomerdijk van DWOW (links) glipt langs zijn directe tegenstander.

WIERINGERWERF - Eerder dit seizoen was DWOW nog meer dan tevreden geweest met een punt, nu mag de club die in zwaar weer verkeert zelfs balen. Want waar ieder resultaat er weliswaar eentje is, bleef waarnemend oefenmeester Joop Groot na afloop van het gelijke spel tegen SEW met een dubbel gevoel over.

Door Paulo Ramlersport.sc@nhd.nl - 5-3-2017, 23:00 (Update 5-3-2017, 23:00)

Dat had met verschillende factoren te maken. De tegenstander uit Nibbixwoud staat er eveneens slecht voor en in de strijd om degradatie had de formatie uit Wieringerwerf belangrijke zaken kunnen...