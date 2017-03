VZV krijgt applaus voor nederlaag

Foto Patrick Hogervorst Cirkelspeelster Linsey Perre was met zeven doelpunten topscorer van de avond.

’T VELD - Maedilon/VZV heeft zich tegen VOC in een boeiend handbalduel zeer dapper geweerd. Het luide applaus na afloop was dan ook veelzeggend: 26-33.

Door Johan Koorn - 5-3-2017, 17:16 (Update 5-3-2017, 17:16)

Net als tegen Quintus vorige week bewees de eindscore dat VZV als promovendus dit seizoen veel geleerd heeft. Om zelf beter te worden, moet je tegen de beste spelen en op dat punt is de kampioenspoule een waar geschenk. In de reguliere competitie was het verschil in 't Zijveld nog achttien treffers (25-43), deze keer was de...