ZAP moet Kennemers toch nog laten gaan

BEVERWIJK - De reddingsboei naar de nacompetitie ligt voor ZAP inmiddels zes punten ver. Na een 3-1 nederlaag tegen concurrent De Kennemers.

Door Ruud Ramler - 5-3-2017, 16:58 (Update 5-3-2017, 16:58)

Wat er allemaal gebeurde nadat de thuisclub in de 88ste minuut langszij kwam was voor interim trainer André Molenaar lastig te bevatten. ,,Ineens lijkt door zo’n tegenslag het geloof meteen verdwenen. Iedereen ging uit de posities lopen. Dat was langs de kant niet meer te coachen.’’

Met een nieuwe dreun in de vorm van 2-1 tot gevolg. Dat er door de opportunistische drang naar de gelijkmaker nog een derde tegentreffer moest worden geïncasseerd, deed wat Molenaar betreft niet meer ter zake. ,,Dat is inherrent aan de ruimte die dan wordt weggegeven.’’ Het resulteerde hoe dan ook in een voor ZAP onnodige afloop. De 0-1 voorsprong die Pieter Mulder een goed kwartier voor tijd op het bord bracht was toen geheel conform de realiteit. Molenaar had zijn traditionele concept met twee spitsen na rust uitgebreid omdat er te weinig werd afgedw0ngen. Met een aanvaller meer stapelden de kansen zich 0p. De afwerking hield echter geen gelijke tred. ,,We hadden het al veel eerder moeten beslissen. Dit was voor ons geen wedstrijd om te verliezen.’’ Het gebeurde wel waardoor de Polderse hoop op handhaving weer verder werd aangetast. ,,Er wordt hard gewerkt en de sfeer is goed. Maar het zal heel erg moeilijk worden.’’