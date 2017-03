Wonderen van De Ruif zijn wereld nog niet uit

TUITJENHORN - Het maakte overduidelijk indruk op oefenmeester Ike Bleeker. Hij had zijn De Ruif tenslotte in de laatste elf seconden twee treffers zien maken en die doelpunten bleken goed voor de zege op Marlène 2: 4-3. Over de winst was de trainer, die logischerwijs naar woorden zocht, niet per se verbaasd, de manier waarop wél.

Door Paulo Ramler - 3-3-2017, 23:18 (Update 3-3-2017, 23:18)

Het is vooralsnog een seizoen gebleken waarin de zaalvoetbalformatie uit Tuitjenhorn meer dan eens werd overklast, soms was die equipe simpelweg onfortuinlijk. Met een aanvallende strijdwijze...