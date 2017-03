Vios ’79 haalt dubbele punten met ongekende uithaal

UTRECHT - De pakkende 10-2 zege van Vios’79/Gomes NH bij JCK Aiso was dubbele punten waard. Met de uithaal, denkt coach Niek Wester, is de doelstelling van handhaven in de topklasse zaalvoetbal wel behaald. En er gloort nog een periode.

Door Ruud Ramler - 3-3-2017, 22:44 (Update 3-3-2017, 22:44)

De Warmenhuizers waren op verplaatsing heer en meester. Terwijl Wester niet eens zijn sterkste formatie op kon stellen. Zonder Bob Tesselaar, Niek Schipper en Ber Meulemans miste de coach een trio sterkhouders. Maar het maakte op deze vrijdagavond helemaal niets uit. ,,Ik...