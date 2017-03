Jubileum voor Dennis Hoogland op jeugd-NK

WARMENHUIZEN - Dennis Hoogland (18) is nog steeds zenuwachtig als hij het tegen leeftijdsgenoten van zijn niveau moet opnemen. Maar over het algemeen presteert hij op een Nederlands kampioenschap beter dan in clubverband.

Door Cas Broxtermansport.sc@nhd.nl - 3-3-2017, 11:00 (Update 3-3-2017, 11:00)

Zaterdag en zondag houdt Hoogland de eer van Warmenhuizen hoog in biljartcafé De Liefhebber tijdens het jeugd-NK Libre Klein Hoofdklasse. En staat hij in eigen dorp tegenover spelers onder 21 jaar. Het talent heeft een jubileum te vieren: het is zijn vijfde NK. Nadat hij vorig jaar promoveerde, zou...