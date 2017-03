Ajax vrouwen erg populair bij Schagen

Foto Mart de Lange Ilana Idema van Schagen -11 met Chantal de Ridder

SCHAGEN - Met een uitverkocht huis, bleek de clinic van de Ajax vrouwen bij voetbalvereniging Schagen een schot in de roos. Er kwamen ruim zestig meisjes in de leeftijd van 8 tot 18 jaar naar het complex aan de Nes.

Door Ruud Ramler - 2-3-2017, 16:32 (Update 2-3-2017, 16:32)

De koploper in de eredivisie, met negen punten voorsprong op Twente, had Lois Oudemast, Vita van der Linden, Chantal de Ridder en Inessa Kaagman afgevaardigd. Die laatste is de dochter van Pim Kaagman, in deze regio onder meer bij ZAP actief geweest...