BTW laat DWOW onnodig lang in leven

WIERINGERWERF - De dames van DKM/By The Way Reclame hebben hun goede serie in de hoofdklasse zaalvoetbal een vervolg gegeven met een 2-3 zege bij DWOW.

Door Ruud Ramler - 2-3-2017, 14:31 (Update 2-3-2017, 14:31)

De thuisclub trekt zich graag terug op eigen helft om te proberen met uitvallen gevaarlijk te worden. Dat is voor tegenstanders soms een probleem. Die moeten het geluk hebben snel op voorsprong te komen. De aanvallen van BTW waren vaak te traag van opzet om de stugge verdediging uit elkaar te spelen. DWOW kreeg zelfs de eerste grote kans maar Pascha Groot redde fraai. Ook BTW kreeg vaak de gelegenheid maar Janine Boersma, Maryze Borst en Nadine de Leeuw vonden niet de juiste richting. Marintha Louwe had wel succes, 0-1. Direct na de wissel profiteerde DWOW van een heel zwak moment achterin bij BTW.

Deze gelijkmaker schudde de bezoeksters wakker. In een periode waar de zaken beter werden aangepakt brachten Maryze Borst en Marintha Louwe het verschil op twee, 1-3. Dezelfde Louwe, Kelly Schrieken en Madeleine Stoop hadden de mogelijkheden om de score op te voeren maar slaagden daar niet in. Vlak voor tijd kwam DWOW door balverlies van Madeleine Stoop nog op 2 - 3 wat de eindstand werd van een matige pot met de foutloos keepende Pascha Groot als uitblinkster.