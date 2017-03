Geen kruid gewassen tegen hoofdmacht Dinto

WARMENHUIZEN - In de tweede seizoenshelft is er vooralsnog geen kruid gewassen tegen de dadendrang van de mannen van de Nijs/Dinto. De volleybalhoofdmacht was ook bij vlagen oppermachtig tegen het Hoofddorpse VCH en won afgetekend met 4-0.

Door Erik Poel - 2-3-2017, 13:24 (Update 2-3-2017, 13:24)

George Nieuwland, die in elke set in de slotfase indruk maakte met zijn invalbeurten, verbaasde zich over het getoonde niveau. ,,Er werd bizar goed verdedigd. Er waren rally’s, waarbij de bal meer dan tien keer over en weer ging. Iedereen was vandaag in goeden doen,...