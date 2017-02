Oghappeltje in herkansing

CALLANTSOOG - Tennisvereniging ’t Oghe maakt 1 en 2 april de banen vrij voor zijn open jeugdtoernooi ’t Oghappetje.

Door Ruud Ramler - 28-2-2017, 16:40 (Update 28-2-2017, 16:55)

De organisatie probeert een herstart met wat ooit een gekende traditie onder de tennisjeugd was. En doorgaans in de zomervakantie werd gehouden. Afgelopen jaar moest wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen een streep worden gehaald door ’t Oghappeltje.

Een jaar eerder was de teruglopende tendens al ingezet. Nu hoopt de club in een andere periode van het seizoen op een tweede leven. Met de categorie 1o t/m 17 jaar op zaterdag 1 en zondag 2 april in actie. Opgeven via toernooi.nl.

Op zaterdag is er bovendien een rood/oranje event met na het tennissen een pannenkoekenmaaltijd op het programma. Inschrijven via tenniskids op de KNLTB site.