Winkel stelt beslissing uit

Foto Marc Moussault Jip Bonnes sluit in de kleuren van Winkel de deur voor Wieringerwaard.

WIERINGERWAARD - Na een moeizame wedstrijd pakte Winkel de volle buit in en tegen Wieringerwaard, 1-3. Hoewel de bezoekers in de tweede helft oppermachtig waren viel de beslissing pas in de allerlaatste seconde. Chris Ursem (Winkel) liep door op een te korte terugspeelbal van Danny van de Velde, en kreeg vervolgens de bal tegen zich aangeschoten door doelman Thomas Klos. Er werd slechts nog afgetrapt.

Door Pieter van Wijngaarden - 27-2-2017, 7:30 (Update 27-2-2017, 7:30)

,,Een terechte overwinning”, concludeerde de winnende trainer Douwe Visser. ,,Dankzij de harde wind en het slechte veld...