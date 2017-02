DWOW ziet licht aan eind van de tunnel

WIERINGERWERF - DWOW heeft een erg rumoerige week afgesloten met een broodnodige overwinning. Onder interim-trainer Joop Groot werd Spirit ’30 aan de kant gezet: 2-0.

Door Kay Korevaar - 26-2-2017, 21:24 (Update 26-2-2017, 21:24)

Het is allemaal snel gegaan in Wieringerwerf. Daags na de teleurstellende nederlaag tegen St. George is er afscheid genomen van trainer Eric van Geemen. Er moest een vervanger komen en die is gevonden in de persoon van Joop Groot, afgelopen seizoen nog de aanvoerder van het vlaggenschip. Hij draagt de club nog steeds een warm hart toe...