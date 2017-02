ZAP is niet geloofwaardig

Foto George Stoekenbroek Fabian Raap, hier het toonbeeld van vechtlust, had voor ZAP geen klik met het succes.

BREEZAND - De koffers voor de terugreis naar lager gelegen gebieden kunnen voorzichtig worden afgestoft. Omdat ZAP niet won van KFC (0-1) waar dat voor de geloofwaardigheid in de tweede klasse wél gevraagd werd.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 26-2-2017, 21:23 (Update 26-2-2017, 21:23)

Een zege had dit inhaalmoment zó veel verschil gemaakt. Natuurlijk is het trio concurrenten dat met ZAP om directe degradatie of twee tickets in de nacompetitie strijdt, op vijf punten afstand nog te onderscheiden. En staan, te beginnen met De Kennemers zondag in Beverwijk, ook stuk voor stuk...